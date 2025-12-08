Karadeniz’in en önemli organizasyonlarından biri olan Tekvando Bölge Şampiyonası Samsun’da yapıldı. Çorumlu tekvandocular 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük olmak üzere 3 madalya kazandı.

Canik Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, ev sahibi Samsun’un yanı sıra; Çorum, Tokat, Düzce, Ordu, Trabzon, Karabük, Rize, Giresun, Amasya ve Kastamonu’dan toplam 186 sporcu mücadele etti.

73 kiloda tatamiye çıkan Öncüspor Kulübü sporcusu Tugay Yolal tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 59 kilonun finalinde yenilen Çorumspor Kulübü tekvandocusu Beytullah Buğra Yetik ikinciliği elde ederken, Çorum Gençlikspor Kulübü sporcusu Duru Bektaş ise üçüncülüğü elde etti.