A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, bugün saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile mücadele edecek. Milliler, grupta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Gürcistan ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 15 Kasım tarihinde Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.

8. RANDEVU

Türkiye ile Gürcistan bugüne kadar 4'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. 1 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

İki ülke son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Dünya Kupası elemelerinde rakip olurken, kazanan 3-2'lik skorla A Milliler oldu.

MİLLİLERİN 645. MÜSABAKASI

Milliler, 357'si resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 644 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 253 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 887 gol kaydederken, kalesinde ise 923 gole engel olamadı.

MONTELLA 27. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 19'u resmi, 7'si özel olmak üzere 25 müsabaka oynadı. Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN CEZASI BİTTİ

A Milli Futbol Takımı'nın grubun ilk maçında deplasmanda yaptığı Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezasından dolayı İspanya ve Bulgaristan müsabakalarında forma giyemedi. Yılmaz, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde Kocaeli'deki Gürcistan mücadelesinde oynayabilecek.

BERKE ÖZER'İN YERİNE

MUHAMMED ŞENGEZER

A Milli Futbol Takımı'nda, Bulgaristan maçında sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Bulgaristan karşılaşmasından sonra İstanbul'a dönüşte kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılmasından sonra Özer'in yerine Başakşehir'den kaleci Muhammed Şengezer, aday kadroya dahil edildi.

RADU PETRESCU DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Gürcistan karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Andrei Chivulete olacak. Müsabakada Catalin Popa VAR, Marcel Birsan da AVAR olarak görev yapacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği futbolcular şöyle: Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

