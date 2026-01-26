Arca Çorum FK’nın Sarıyer’le oynadığı maçta sarı kart gören futbolculardan Fredy cezalı duruma düşerken, Pedrinho ise ceza sınırına dayandı.

Sezonun ilk yarısındaki Sarıyer ve Iğdır FK maçlarından 2 sarı kartı bulunan Pedrinho, Pazar günü Sarıyer’le oynanan maçın 50.dakikasında, Sarıyer atağını sürükleyen Regattin’i formasını çekip durdurduğu için sarı kart gördü. Bu sezon üçüncü sarı kartını gören Portekizli orta saha oyuncusu bundan sonra göreceği ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Arca Çorum FK’da Ferhat Yazgan ve Braian Samudio da ceza sınırında bulunuyor.