Arca Çorum FK’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK’da, Kadir Seven ve Caner Osmanpaşa ile yolların ayrılması üzerine stoper transferi için arayışlar devam ederken, listenin en başındaki ismin Robin Yalçın olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Süper Lig ekibi Eyüpspor’daki üçüncü sezonunu geçiren gurbetçi stoper Robin Yalçın’ın transferi için kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde deneyimli savunmacının transferi gerçekleştirilecek.

1994 Almanya doğumlu olan Robin Yalçın, Alman ekibi Deggendorf’un altyapısında başlayan futbolculuk kariyerinde Stuttgart altyapısında oynadıktan sonra Alman ekibinin A takımında da forma giydi. 2015-2016 Sezonunda Çaykur Rizespor tarafından Türkiye’ye getirilen Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Alman takımı Pedernborn, Sivasspor’da oynadıktan sonra son 3 sezondur da Eyüpspor’un formasını giyiyor.

Eyüpspor’la bu sezon 17 lig maçına çıkan ve 1.530 dakika süre alan Robin Yalçın, Süper Lig’de toplam 207 maçta 9 gol-3 asist, 1.Lig’de 61 maçta 2 gol-4 asist, Türkiye Kupası’nda 37 maçta 4 gol-3 asistlik skor performansları sergiledi.