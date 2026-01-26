Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, Sarıyer galibiyetinin ardından Keçiörengücü ile Cumartesi günü sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başlarken, yönetimden öğrencilere yönelik bir hamle geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulüp, okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle öğrencilere karne hediyesi olarak Çorum Şehir Stadı’nın kapılarını öğrencilere ücretsiz açacak. 15 yaş ve altı öğrenciler, karşılaşmayı anne ve babaları ile birlikte ücretsiz izleyebilecek. Uygulamadan yararlanabilmek için passolig kartı zorunluluğunun olduğuna dikkat çekilen açıklamada maç biletlerinin yalnızca stadyum gişelerinden temin edileceği ve kontenjanın sınırlı olduğu belirtildi.

BİLETLER SATIŞTA

Öte yandan, Keçiörengücü maçının biletleri passolig uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Kale arkaları ve Doğu Maraton Tribün biletleri yine 5 liradan, Kapalı Sağ ve Sol Tribün biletleri 300 liradan, VİP A/B/E biletleri 1000 liradan, Özel VİP/C biletleri ise 2000 liradan satışa çıkartıldı. Konuk takım bilet fiyatı ise yine 6,5 lira olarak belirlendi.