Çorum Masa Tenisi Aday Hakem Kursu, 22–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Dört gün süren kurs; teorik eğitim, pratik çalışmalar ve uygulama dersleri ile tamamlandı.

Kurs, 25 Ocak 2026 Pazar günü yapılan yazılı sınav ile sona ererken, toplam 30 masa tenisi hakem adayı eğitim programına katıldı. Adaylar arasında Tokat ve Amasya bölgesinden 4, Osmancık’tan ise 4 hakem adayı yer aldı.

Yazılı sınavda 0 puan ve üzeri alarak başarılı olan aday hakemlerin, sezon içerisinde düzenlenecek il içi masa tenisi müsabakalarında görev almaya başlayacağı bildirildi.

Kursun eğitimciliğini, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Sekreteri ve Uluslararası Masa Tenisi Hakemi Kenan Asil üstlendi. Eğitim süreci boyunca hakem adaylarına, masa tenisinde hakemlik kuralları, maç yönetimi ve uygulamalı karar verme konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Öte yandan kurs süresince Hakem Komite Başkanı Cemalettin Hoşgör, eğitim alanını ziyaret ederek aday hakemlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında masa tenisi hakemliği ve branşın gelişimi üzerine genel bir söyleşi gerçekleştirildi.