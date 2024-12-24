İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi. Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatılarak, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Tunç, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör: AA AJANS