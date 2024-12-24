Çorum’da şubeleşme çalışmalarını sürdüren ve üye kayıtlarına hız veren Birleşik Emekliler Sendikası, siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Emeklilerin sorun ve taleplerini gündeme taşıyan Birleşik Emekliler Sendikası’nın yöneticileri, İl Temsilcisi Sefa Batak’ın önderliğinde AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç’ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Günay ve MHP İl Başkanı Çıplak ile görüşmeler yapan Sefa Batak ve beraberindekiler, emeklilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi vererek, iktidarın sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapmasını, emeklilerin daha huzurlu, refah ve mutluluk içerisinde yaşamalarının teminini talep etti.

Günay ve Çıplak ise emeklilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı Birleşik Emekliler Sendikası’na teşekkür ettiler.

Sefa Batak ve beraberindekiler, ayrıca Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ı ziyaret ederek, gündemi ve çalışmaları değerlendirdi. Her iki derneğin çalışmalarının, hedef ve amaçlarının ele alındığı ziyarette emeklilerin yaşadığı sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İlhan Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’da yeni kurulan sendikaya başarılar diledi.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR