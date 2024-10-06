Alınan bilgiye göre bir nedenle Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta bulunan parkta buluşan Furkan K. ve Fatih H.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan K., Fatih H.Y.’ye tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Fatih H.Y., kendi imkanları ile Alaca Devlet Hastanesi’ne gitti.

Yaralı şahıs doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK