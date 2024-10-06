Emirhan K.Y.(17) idaresindeki 19 AEY 893 plakalı motosiklet ile Nihat S.(63)’ün kullandığı 34 VJ 1657 plakalı otomobil Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 16. Sokak’ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerle birlikte otomobil ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sevda S.(60) ve Gökhan B.(18) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Emirhan E.Y. ve Gökhan B.’nin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.