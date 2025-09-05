Çorum 'da hastanede karşılaşan husumetli iki akraba arasında çıkan kavgada biri bıçakla, biri darp sonucu yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen S.Y. (22) ve H.Ü. (26) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Y, bıçakla H.Ü'yü yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan H.Ü, ameliyata alındı.

Darp nedeniyle yaralanan S.Y. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK