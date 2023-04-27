14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Milletvekili Adayı Özsaçmacı, parti yöneticileri ile birlikte Alaca İlçesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Alaca İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Hilmi Akça ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Özsaçmacı, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

İlçe esnafını ziyaret edip sorun ve talepler hakkında bilgi alan Özsaçmacı, iktidara geldiklerinde esnafı rahatlatacak, onların yüzünü güldürecek ve ayakta kalmalarını sağlayacak bir dizi tedbir alacaklarını vurguladı.

Alaca’da yoğun ilgi ve sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan Özsaçmacı, Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi ve sandığa sahip çıkılması için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bileşenlerinin parlamentodaki çalışmaları ile sorunları çok kolay bir şekilde çözebileceklerine inandığını dile getiren Özsaçmacı, çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların, gençlerin gelecek kaygısı yaşamadığı, hayatın her alanında atılımların, kalkınma hamlelerinin atıldığı günlere kavuşacaklarını anlattı.

Esnafın ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Özsaçmacı ve beraberindekiler, moral depolayarak ilçeden ayrıldı.

Özsaçmacı’ya Alaca ziyaretinde; İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Akça, Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Demokrat Parti Alaca İlçe Başkanı İsmail Gençkurt, İYİ Parti İl-İlçe yöneticileri ile bazı parti temsilcileri de eşlik etti.

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