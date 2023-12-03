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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda özel sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Spor Kulübü’nden Merve Özlü ve Enes Borucu temsil etti. Çorumlu özel sporculardan Merve Özlü disk atma branşında Türkiye şampiyonu olurken, cirit atmada ise Türkiye ikincisi olarak hem altın, hem de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yine aynı kulüpten Enes Borucu ise Cirit atmada tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olarak Merve Özlü ile birlikte Çorum’un gururu oldular.

İki sporcunun elde ettiği bu başarı sonunda Mart ayında Antalya’da yapılacak olan TRİSOME GAMES 2024 Down sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası’nda milli takım forması ile mücadele etmeye hak kazandılar.