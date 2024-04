Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Özel Sporcular Mental Masa Tenisi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi.

Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde özel sporcular hünerlerini sergiledi. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda yıldız erkekler kategorisinde Onur Can Korkmaz birinci, Ahmet Can Kızılyar ikinci, Berat Demir üçüncü, Sadrettin Akay dördüncü olmayı başardı. Genç erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne Mehmet Can Düz çıkarken, Muhammed Buğra Şöhret ikinci, Melih Ünlü üçüncü, Beşir Bayoğlu ise dördüncü olarak tamamladı. Genç kızlarda ise Dürdane Bal birinci, Gülşen Adsız ikinci, Sure Güler üçüncü, Hayrunisa Öztaş ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren özel sporculara madalyaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA