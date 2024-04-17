Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Türkiye Futbol Şampiyonası Play-Off maçları Antalya'da başladı. Normal sezonu lider tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Çorum FK U17 takımı son 16 tur ilk maçında İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Manavgat Ilıca Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Çorum FK İsa'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru korumak adına rakibini geride karşılayan Ahlatcı Çorum FK, 84.dakikada Umut'un golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Daha sonra seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuramayan Çorum FK maçtan 5-4 mağlup ayrılarak finallere erken veda etmiş oldu.

Editör: RIFAT KARA