Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi Yarı Final Grup Birinciliği 12-14 Ocak tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Çorum'u Özel Pınar Koleji hem kızlarda hem de erkeklerde temsil etti. Aybüke Banu Şimşek, Asude Banu Şimşek ve Nehir Bolat, erkeklerde ise Halil İbrahim Zer, Yiğit Furkan Şimşek, Ege Bolat ve Hamza Deniz Onat oyuncu grubu ile mücadele eden Özel Pınar Koleji yarı final grubunu namağlup tamamlayarak şampiyon olmayı başardı.

Çorum temsilcisi 13-15 Şubat tarihleri arasında Aydın Didim'de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.