Okul Sporları Daire Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Geleneksel Türk Okçuluk İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Nazmi Avluca Spor Sahası’nda gerçekleşen il birinciliğine Özel Pınar Koleji öğrencileri damga vurdu. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Özel Pınar Koleji’nden minik erkekler kategorisinde Ertuğrul Dinçaslan birinci, Eşref Sina Dinç dördüncü, minik kızlarda Elif Asya Cıdık dördüncü, küçük erkeklerde Metin Uras Coşkun, Ömer Asaf Cıdık ve Tuğrul Mete Çubuk’tan oluşan takım il birincisi, küçük kızlarda Beren Çalış, Melike Günal, Melis Erkan, Zehra Eylül Hacıismailoğlu’ndan oluşan kız takımı il birincisi, küçük erkekler ferdi müsabakalarında ise Metin Uras Coşkun üçüncü olarak tamamladı.

Özel Pınar’dan yapılan açıklamada, öğrencilere destek veren velilere ve antrenör Sinan Avşar’a teşekkür edilerek, başarılarının devamı dilendi.