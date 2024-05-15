Çorum Özel Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, hastane idaresi olarak 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle hastane içerisindeki tüm birimleri ziyaret ederek, birimlerde çalışan hemşire ve diğer tüm sağlık personelinin Hemşirelik Haftası ve günlerini kutladı.

Birim çalışanlarına ayrı ayrı pasta ikram eden hastane idaresi, çalışanlarla bir araya gelerek hemşirelik haftası ve gününü kutladı, mesleğin önemi hakkında sohbetler edildi ve verilen emekler için teşekkür edildi.

Başhekim Bilgili, “İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Sağlık ekip işidir. Tüm sağlık çalışanlarının görevlerini zamanında, doğru ve tam olarak yerine getirmesiyle başarılı sonuçlara ulaşıyoruz. Hemşirelerimiz de bu ekipte önemli bir görev üsteniyor. Onların şefkatli elleri olmasa biz eksik kalırız” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ