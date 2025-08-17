Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ve stajyer avukatlarla birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili, önceki dönem Çorum Baro Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Kalıpcı, “Hemşehrimiz Kenan Yaşar, hukuk camiası için büyük bir değer taşıyan önemli bir isimdir. Kendisine nazik misafirperverliği için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

AYM Üyesi Kenan Yaşar da Çorum Barosu heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hukuk camiasının değerli isimlerinden gelen bu ziyaret beni onurlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR