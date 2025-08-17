Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Ahlatcı, “Birlikten doğan güçle Çorum’umuzun her mahallesine hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Ahlatcı, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında buluştu. Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Semra Akyüz Özdağ, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda söz alan muhtarlar, kendi mahallelerindeki ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan iletme fırsatı buldu. Yol, altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal alan ihtiyacı, gençlere yönelik projeler ve güvenlik önlemleri gibi pek çok başlık gündeme taşındı. Mahallelerin sorunları ve vatandaşların beklentilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, muhtarların her biri tek tek dinlenerek notlar alındı. Çözüm yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mahallelerimizin nabzını tutan muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları ve talepleri doğrudan dinledik. Sizlerle yaptığımız istişareler bizim yol haritamızı belirliyor. Çünkü biz, Çorum’umuz için muhtarlarımızla el ele, vatandaşlarımızla gönül gönüle çalışıyoruz. Birlikten doğan güçle, şehrimizin her mahallesine hizmet etmeye devam edeceğiz”

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede birlik ve beraberlik mesajı verdi: “Bizim siyasette en büyük gücümüz, vatandaşımızla kurduğumuz gönül bağıdır. Çorum’un her mahallesinde atılacak adımlar, yapılacak yatırımlar muhtarlarımızın tespitleriyle şekillenecek. Her bir talebi dikkate alıyoruz, çözüm için hem belediyelerimizle hem de ilgili kamu kurumlarımızla eşgüdüm içinde hareket edeceğiz.”

Ahlatcı, muhtarlarla yapılan bu istişarelerin Çorum’un gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesi adına büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de muhtarlarla yapılan istişare toplantılarının önemine dikkat çekerek, bu buluşmaların düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ise kadınların ve ailelerin taleplerine özel bir hassasiyet gösterdiklerini, bu tür toplantılarda kadınların ihtiyaçlarının da gündeme geldiğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi