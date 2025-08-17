Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 37,40 arttı, aylık yüzde 4,72 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerinim açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,72 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,24 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 37,07 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 49,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 42,15 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,37 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,28 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,13 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,62 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,14 artış gerçekleşti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ