Yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurması sonrası koronavirüs şüphesiyle yatışı yapılan usta sanatçı Orhan Gencebay’ın tedavisi hastanede sürüyor.

Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi.

Gencebay'ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.

