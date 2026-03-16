Merkeze bağlı Sarimbey Köyü'nde 5 bin 909 metrekare alanda yer alan tavuk çiftliği ve mesken icradan Çorum İcra Dairesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

İlk ihale tarihi 3 - 10 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan tavuk çiftliği ve meskenin ikinci ihale tarihi ise 1-8 Temmuz tarihleri arasında olacak.

TAHMİNİ BEDELİ NE KADAR?

Tavuk çiftliğinin muhammen bedeli 9 milyon 427 bin TL.

Sarimbey köyü, Eğripara Mevkii, 112 Ada, 101 Parsel, tavuk çiftliği ve müştemilatının tam hissesi açık artırma suretiyle ihale olacak. Satış konusu parsel üzerinde 3 adet ahır binası, depo, wc, 2 adet gölgelik, kesimhane binası, 2 katlı mesken tarzında yapı, tel örgü ve çeşitli ağaçlar bulunuyor.