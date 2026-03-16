Vali Çalgan, Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznü ile Kadir Gecesi’ne erişmenin huzur ve sevincinin bir arada yaşandığını ifade etti.

Mesajında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’nin manevi değerine dikkat çeken Çalgan, bu mübarek gecenin rahmet, mağfiret ve bereketle dolu olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, insanların bu özel gecede dualarında tüm insanlığı anması gerektiğini belirterek, güvenin, sevginin, saygının, kardeşliğin ve dayanışmanın hâkim olduğu bir dünyanın inşası için gayret gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kadir Gecesi’nin gönüllere huzur ve kalplere ferahlık getirmesi temennisinde bulunan Vali Çalgan, bu gecede artan dua, merhamet ve kardeşlik duygularının hayatın her gününde devam etmesini diledi.

Vali Çalgan mesajının sonunda, “Bu duygu ve düşüncelerle Çorumlu hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinden en güzel şekilde nasiplenmeyi, dualarımızın kabulünü ve Ramazan Bayramı’na sağlık, huzur ve esenlik içerisinde kavuşmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

