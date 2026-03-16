Samsun'un Kavak ilçesi ile Amasya'nın Merzifon ilçesi arasında sık sık kazaların yaşandığı Ankara-Çorum-Samsun karayolunun 6.1 km'lik bölümünün tamamlandığı açıklandı.

2022 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 3 milyar 387 milyon liraya mâ olacak proje ile ilgili Samsun Valiliği'nden açıklamada geldi.

Kavak-Merzifon-Çorum Devlet Yolunda stabilite sorunu bulunan alanların ıslahı ve heyelanlı kesimlerin onarımını kapsayan çalışmaların sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, 9,4 kilometrelik yol yapım ve onarım çalışmalarının 6,1 kilometrelik bölümünün tamamlandığı belirtildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı