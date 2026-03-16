Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 226 bin 928’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde Ocak ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK verilerine göre Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bazı illerde trafiğe kayıtlı araç sayıları da belli oldu. Buna göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 541 bin 526 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 255 bin 275, Çorum’da 226 bin 928, Amasya’da ise 164 bin 895 oldu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ