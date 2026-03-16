Ramazan Bayramı dolayısıyla ilimizde arife günü Perşembe, Cuma ve Cumartesi pazarları aynı yerlerinde ve aynı mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, Çorumlu vatandaşların mağdur olmamaları için 19 Mart Perşembe günü Perşembe, Cuma ve Cumartesi pazarlarının açık olacağını kaydetti.

Vatandaşları bayram öncesi sebze pazarlarında alışverişe beklediklerini ifade eden Oda Başkanı Gür, tüm Çorum halkının bayramını kutlarken, pazarcı esnafına da hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR