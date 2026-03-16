AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Kaya, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mesajında Ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun ise cehennemden kurtuluş olduğunu hatırlatan Kaya, Kadir Gecesi’nin insanlar için önemli bir manevi fırsat olduğunu ifade ederek, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını temenni ederken, saygı ve sevginin toplumun temel değerleri arasında yer aldığını vurguladı.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın bir yandan hüzün, diğer yandan da Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinci olduğunu dile getiren Kaya, “Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kırgınlık, dargınlık ve nefret yerine sevgi, hoşgörü, dostluk ve kardeşliğin hâkim olması gerektiğini belirten Kaya, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın önemine de dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi