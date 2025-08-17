İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) denetlemek amacıyla bir dizi okul ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar'a ziyaretleri sırasında Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ve Şube Müdürü İbrahim Murat Yavan da eşlik etti. Heyet, sırasıyla Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokulu ve Kocatepe İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında, yaz dönemi kurslarına katılan öğrenciler ve görevli öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Cemil Çağlar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cemil Çağlar, öğrencilere başarılar dileyerek, bu tür çalışmaların öğrencilerin başarısı için önemine değindi. Ayrıca, kurslarda emek veren öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkürlerini sundu.

Muhabir: Haber Merkezi