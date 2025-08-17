Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı ve TAİF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aydın ile TAİF Genel Sekreteri Burak Tunç, ÇESOB’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette esnaf teşkilatlarının güncel durumu, sektörel gelişmeler ve mesleki dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen buluşmada, özellikle mobilya, marangozluk ve inşaat gibi zanaat dallarının geleceği ele alındı.

Recep Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Esnaf teşkilatları arasındaki iletişim ve iş birliği bizleri daha güçlü kılar. Bu nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran değerli başkanlarımıza ve federasyon temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda günün anısına hediye takdimi yapıldı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Muhabir: Haber Merkezi