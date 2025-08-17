Çorum Barosu, stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan iki meslektaşını aralarına katmanın gururunu yaşıyor. Çorum Barosu Başkanı Turan Kalipci ve yönetim kurulu üyeleri, Av. Ayşenur Onuk ve Av. Süleyman Teryaki için düzenledikleri yemin ve ruhsat töreninde genç meslektaşlarını kutlayarak, hukuk camiasına katıldıkları için mutluluklarını dile getirdi.

Baro Başkanı Kalıpcı; “Aramıza yeni katılan meslektaşımızı kutluyor, bundan sonraki hukuk yolculuğunda başarılar diliyoruz. Çorum Barosu olarak, her zaman hukukun üstünlüğünü savunacak ve camiamıza katkı sağlayacak meslektaşlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Genç avukatlar daha sonra ruhsatlarını aldıktan sonra yemin etti ve cübbelerini giyerek mesleğe resmen başladı.

Muhabir: SELDA FINDIK