Türkiye’de ilk defa ilimiz Osmancık ve Sungurlu ilçesinde tespit edilen ve şap hastalığının yeni bir tipi olan SAT-1 SUŞU hastalığı nedeniyle il genelinde başlatılan aşılama seferberliği büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Hayvan sağlığı açısından son derece bulaşıcı ve tehlikeli olan bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, başta hastalığın görüldüğü ilçeler olmak üzere tüm il genelinde aşılama çalışmaları büyük bir titizlik içerisinde sürdürülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığını korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla aşılama çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ederken, İthal hayvanlara yönelik işletme kontrolleri de müdürlüğün teknik personelleri tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

Aşılama ve denetim çalışmalarının il genelinde yoğun şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi