“Aile Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Dağlı, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 1994 yılından itibaren her yıl 15 Mayıs “Aile Günü”, bugünün içinde yer aldığı hafta ise “Aile Haftası” olarak kutlanmaktadır” dedi.

Ailenin içindeki sevgi, saygı, dayanışma, hoşgörü, sadakat, sorumluluk ve inanç birliğinin ortak değerler olduğunu kaydeden Vali Dağlı, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü bir toplum ancak, huzurlu ve mutlu bir aile yapısı ile mümkündür. Aile bütünlüğünün korunması, ancak aileye değer vermekle, emek vermekle, aileyle birlikte zaman geçirmekle mümkündür.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı bakım merkezlerimizde, huzurevlerimizde, çocuk evlerimizde, sevgi evlerimizde, çocuk destek merkezlerimizde ve rehabilitasyon merkezlerimizde bakımını üstlendiğimiz çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza yönelik; aile odaklı hizmet sunma gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kuruluşlarımızda büyüyen çocuklarımızı evlat edinerek veya koruyucu aile olarak sevgi ve şefkat gösteren, onlara kol kanat geren ailelerimize minnettarız.

Bu vesile ile aile değerlerimizin güçlenerek devam etmesini temenni eder toplumsal mutluluğun, istikrarın, paylaşmanın, yardımlaşmanın, barışın, hoşgörünün, sevginin ve saygının kaynağı olan ailelerimizin “Aile Haftasını” kutlarım.”

Editör: HABER MERKEZİ