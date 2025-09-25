Çorum’da faaliyet gösteren BizimOra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2. safran dikimi etkinliğini gerçekleştirdi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Şube Müdürü Atiye Kayalar ve Sosyal Çalışmacı Ayşin Helvacı Altunsoy katıldı.

Kooperatif Başkanı Emine Çiğdem Özyurt ile yönetim kurulu üyeleri Emine Çağla Cerit, Asiye Bolat ve Mine Ünel de etkinlikte hazır bulundu.

Etkinlik kapsamında kooperatif üyeleriyle yapılan görüşmelerde üretim süreçleri, pazarlama faaliyetleri ve karşılaşılan zorluklar ele alındı. Kadın emeğinin ekonomik hayata kattığı değer vurgulanarak, girişime emek veren kadınlara teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi