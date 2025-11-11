İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianame hazırladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "iddianamenin ardından Yargıtay'a yaptığı bildirimde Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 69. maddesince kapatma davası açılmasını talep ettiği" haberlere yansıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" denildi.
Kaynak: Birgün