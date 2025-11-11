İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı.

Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı.

İddianame 3 bin 900 sayfadan oluşuyor. Gürlek, dosyada 402 şüpheli olduğu bilgisini verdi.

İddianamede İBB görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, “örgütün kurucusu ve lideri” olarak tanımlandı.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Şüphelilere suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma, rüşvet verme suçlamaları yöneltiliyor.

Başsavcı Gürlek, iddianameden şu bilgileri aktardı:

"- Mehmet Murat Çalık ile ilgili yazışmalar var. Önemli deliller. Devam eden süreçlerle ilgili Ekrem İmamoğlu Serdal Murat’ı 150 milyon topla diye görevlendirmiş bu şekilde ikrar içeren yazışmalar var. Murat Çalık a ait ses kaydında yer alan ifadeler.

- Suç tarihi itibariyle menkul olarak 160 milyar lira kamu zararı tespiti var. 10 yıllık süreçte. Ayrıca 24 milyon Amerikan Doları. 95 tane taşınmaz örgüt lideri yöneticilerinden hariç.

- Olanlar bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor. Örgütün suç gelirlerini kamu zararını ne şekilde elde ettiği tespit edilecek. Yurtdışı kredilerini usulsüz kullandıklarına dair yerler var."

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddialarda bulundukları öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, MASAK raporları ve kamera görüntüleri incelendi. Mülkiye müfettişleri, İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin rapor düzenledi.

Başsavcılık ise ilgili raporlar ve tanık ifadelerinin ardından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.

122 TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı. 19 Mart'tan bu yana yapılan operasyonlarda ise 122 kişi tutuklandı.