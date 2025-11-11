Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,24 değer kaybıyla 10.789,03 puandan tamamladı.

AÇILIŞ VE İLK YARI HAREKETLERİ

Güne 21,59 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket etti. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 15,12 puan ve yüzde 0,14 artışla 10.804,15 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,68 artış gösterdi. Sektör endekslerinde en çok yükselen ticaret yüzde 2,87 olurken, en çok düşen bilişim yüzde 2,14 oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek olarak izleniyor.

İBB İDDİANAMESİNE PİYASALARDAN TEPKİ

19 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ve 402 şüpheliyi kapsayan 3.900 sayfalık İBB İddianamesi açıklanmasına piyasalardan sınırlı tepki geldi. 14:30 itibarıyla endeks 10.780 puan seviyesindeyken, 15:00 itibarıyla 10.755 puana geriledi.

CHP’YE KAPATMA TALEBİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP hakkında kapatma davası için Yargıtay’a bildirimde bulunması sonrası BIST 100 endeksinde sert satışlar yaşandı. 15:30 itibarıyla düşüş yüzde 3’ü aşarak 10.400 puan seviyelerine kadar indi. Bankacılık endeksindeki kayıp ise yüzde 5’e yaklaştı.