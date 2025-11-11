Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlı hava etkili olacak. Çorum’da önümüzdeki 3 gün yağış bekleniyor.

Meteoroloji, bugünden itibaren soğuk ve yağmurlu havanın etkili olacağına dikkat çekerek vatandaşları ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyardı.

ÇORUM'DA 3 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çorum’da hava sıcaklıklarının 12 Kasım Çarşamba günü 17 derece civarında seyredeceği sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. 13 Kasım Perşembe günü ve 14 Kasım Cuma günü de kentte yağmur bekleniyor.

Öte yandan kentte Cuma günü sıcaklıklar 9 derece kadar düşecek.

Hafta sonuna girerken yağışların hafifleyerek cuma günü yerini aralıklarla görülen yağmura bırakması öngörülüyor.

16 Kasım Pazar günü ise ilimizde en düşük sıcaklık 0 dereye kadar düşecek.