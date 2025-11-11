Olay bugün sabah saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu İnönü Caddesi'nde yaşandı. 68 AEL 581 plakalı araç sürücüsü, aracını dörtlülerini yakarak yolun ortasına bırakıp gitti. Belediye otobüsü yoldan geçemezken trafik kilitlendi.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddede ambulans ve diğer araçlar 15 dakika boyunca yolun açılmasını bekledi.

Araç sahibi dakikalarca olay yerine gelmezken vatandaşlar yolun ortasındaki aracı elleriyle kaldırıp kenara çekerek trafiği açtı.

Geç de olsa olay yerine gelen trafik ekibi ise trafiği felç eden araç sahibine ulaşmaya çalıştı.