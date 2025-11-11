Çorum Valiliği organizasyonu ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde geçen yıl oluşturulan 6 Şubat Depremleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke genelinde bu yıl “Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte 8 bin fidan daha toprakla buluşturuldu.

Programa Vali Ali Çalgan, Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beydilli, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Özüyağlı, Ünsal Yeter, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, SGK İl Müdürü Mustafa Göncü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, kamu kurum ve kurumuş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.



“ÇORUM’DA 23 YIL İÇİNDE 97 MİLYON FİDAN DİKİLDİ”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beydilli yaptı. Ormanları koruma ve sürdürülebilir şekilde yönetmenin gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak açısından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün büyük önem taşıdığını vurgulayan Beydilli, Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği 2019 yılından itibaren her yıl 11 Kasım’ın “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

Bölge Müdürü Beydilli konuşmasında şunları kaydetti; “Bu yıl da ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ ruhuyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı olarak geniş katılımlı fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Yeşil Vatan Seferberliği ile ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir hale gelmesine, çevreye duyarlı, ağaç ve orman sevgisiyle büyüyen bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Çorum’da 11 Kasım etkinlikleri kapsamında 15 farklı lokasyonda 8 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Beydilli, “Bu etkinlik alanında bir adet karaçam, 980 adet sedir, 10 adet mavi ladin, 10 adet kara servi olmak üzere toplam 2 bin fidan dikiyoruz. 2025 yılı boyunca ise il genelinde 2 milyon 335 bin 250 fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Zekeriya Beydilli, Çorum’un 474 bin 883 hektarlık orman alanına sahip olduğunu, bunun il yüzölçümünün yüzde 38’ine denk geldiğini belirterek, son 23 yılda yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yaklaşık 97 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.



“AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİNDE ÇORUM ÖNE ÇIKAN İLLERDEN BİRİ”

Törende daha sonra konuşan Vali Ali Çalgan da 2025 yılı sonuna kadar 2 milyon 335 bin 250 fidanı toprakla buluşturacaklarını ifade etti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün ülkemiz için önemine değinen Vali Çalgan, doğaya olan sevgi ve yeşile bağlılığın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı.

“Bugün burada doğaya olan sevdamızı, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu ve yeşile olan bağlılığımızı bir kez daha göstermek üzere bir araya geldik” diyen Vali Çalgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında yayımladığı genelgeyle 11 Kasım’ın “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan edildiğini ve bugüne kadar ülke genelinde milyonlarca fidanın aynı gün toprakla buluştuğunu ifade etti.



Çorum’un ağaçlandırma seferberliğinde öne çıkan illerden biri olduğunu belirten Çalgan, 2019 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve bir saatte en fazla fidan dikme rekorunun 3 bin gönüllünün katılımıyla Çorum’da 303 bin 150 fidan dikilerek kırıldığını anımsattı. Vali Çalgan, “2025 yılı sonuna kadar hedefimiz, ilimiz genelinde 2 milyon 335 bin 250 fidanı toprakla buluşturmaktır. Çorum’un orman varlığı, toplam alanının yüzde 38’ine denk gelmektedir. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir. Çorum’un orman varlığı 474.883 hektar olup, bu alan ilimizin toplam yüzölçümünün %38’ine tekabül etmektedir. Son 23 yılda yürütülen yoğun ağaçlandırma çalışmaları sayesinde 96 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu rakamlar, doğaya verdiğimiz değerin ve geleceğe yaptığımız yatırımın açık bir göstergesidir. Ancak biz bununla yetinmeyeceğiz. Diktiğimiz her fidan, yarının gölgesi; her kök, geleceğin teminatıdır. Bugün, Cumhurbaşkanımız himayelerinde “Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan” mottosuyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve doğa dostu vatandaşlarımıza teşekkür ediyor; bu güzel birlikteliğin daim olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha yeşil bir Çorum, daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından 1000 karaçam, 980 sedir, 10 mavi ladin ve 10 kara servi olmak üzere toplam 2000 adet fidan dikilerek “geleceğe nefes” kampanyasına katkı sağlandı.