Gelişmekte olan ülkeler arasında vergi adaletsizliğinin en çok olduğu ülkelerden biri olduğumuza dikkat çeken Taşkın, 8. Dönem Toplu Sözleşmede enflasyonun altında zam alarak haksızlık yapılan memurun, vergi diliminin yükseltilmemesi ve vergi oranının %15’te sabitlenmemesi nedeniyle bir üst vergi dilimine daha erken girerek daha fazla vergi verdiğine vurgu yaptı.

Vergi adaletsizliğinin yanı sıra liyakatsiz atamalar nedeniyle personelin baskı, mobbing, tehdit vs. ile aynı yerde aynı işi yapan, kıdem yönünden aynı özellikte olan çalışanlar arasındaki maaş farkı da çalışma barışının bozulmasına neden olduğunu ve baskılar nedeniyle çalışanların hakkını arayamayacak hale getirildiğini belirterek şunları ifade etti:

“Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması vergi adaletinde temel ilke iken ülkemizde ne yazık ki çok kazanan az vergi veriyor. Hatta az kazanan daha çok vergi veriyor. Vergi yükü altında inleyen memurun verdiği yaşam mücadelesi ortada iken milyarlarca geliri olan şirketlere vergi muafiyet ve istisnaları ve yapılandırmaları tanınarak vergi alınmaması ve düşük vergi alınması ile vergisizleştirmenin sonucu olarak daha çok vergi veren, alım gücü düşen, yoksullaşarak geçim zorluğu yaşayan kamu çalışanlarıdır. Bu da kamu çalışanları aleyhine bir sonuç doğurmaktadır. Diğer yandan ülkemiz 2025 yılının ikinci çeyreğinde %4,8 oranında büyürken, milli gelirin 17 bin dolara yaklaştığı açıklamaları dikkate alındığında, bu büyümelerin dikkate alınmadığı ve, ÜFE’deki ortalama artışı ifade eden Yeniden Değerleme Oranının ( YDO) dikkate alınmaması nedeniyle vergi dilimi artışı yıllardır enflasyon ve milli gelir artışından daha düşük gerçekleşmektedir. Bunlar birlikte değerlendirildiğinde kamu çalışanlarının daha fazla vergilendirildiği, milyarlarca gelir elde eden şirketlerin ise vergisizleştirilmesi sonucunda kamu çalışanları başta olmak üzere memur emeklileri de düşük geliriyle elektrik, su, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda gibi temel ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmiştir.”

“VERGİSİZLEŞTİRMENİN CEZASINI KAMU ÇALIŞANLARI ÇEKİYOR!”

“Enflasyon, vergi istisna, muafiyet ve yapılandırmalar nedeniyle daha çok zenginleşen, buna karşılık daha az vergi ödeyen sermayenin hazine üzerindeki olumsuz etkileri ne yazık ki yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan ücretlilerin üzerinden sağlanmaya çalışılırken, vergisini ödeyerek ve kanunlara uyarak en iyi vatandaşlık örneğini sergileyen kamu çalışanlarına reva görülen sefalettir! Kazancı vergilendirildiği için gelirinin her kuruşu kutsal olan kamu çalışanlarıdır. Yetkililerin, “Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız" açıklamaları ne yazık ki vergilendirmedeki adaletsizliği perdelemeye yönelik süslü açıklamalardır ve kamu çalışanlarını inandırmakta cılız kalmaktadır.”

Muhabir: Haber Merkezi