İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yakın zamanda görevine başlayan İl Müdürü Hasan Taş, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında önemli bir ismi ağırladı. İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Hasan Taş’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ilimiz genelindeki çalışmaları, tarımsal projeler ve kırsal kalkınma hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Genel Meclis Başkanı Temur, Hasan Taş’a yeni görevinde başarılar dileyerek, kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda Hasan Taş, Temur’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Çorum’un tarımsal potansiyelini daha da geliştirmek adına tüm kurumlarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi