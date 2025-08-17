Memur-Sen Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanlarıyla birlikte, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret,

Ziyaret sırasında, Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve sendika temsilcileri, İl Müdürü Hasan Taş’a yeni görevinde başarılar dileyerek, misafirperverliği için teşekkür ettiler.

Memur-Sen İl Temsilcisi Okumuş, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölge için büyük öneme sahip bir kurum. Müdürümüz Hasan Taş’a yeni görevinde başarılar diliyor, kendisini tebrik ediyorum. Aynı zamanda ilgi ve misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ederiz.” dedi.

Tarım Müdürü Taş ise, “Görevimizde halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışarak güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Hasan Taş, nazik ziyaretlerinden dolayı Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve diğer sendika başkanlarına teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK