Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü işbirliğinde IPARD (Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı) Programı kapsamında, kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini bilgilendirmek amacıyla IPARD Proje eğitimi düzenlendi.

Eğitim programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Şube Müdürü Atiye Kayalar ile kadın kooperatif ortakları, kadın girişimciler, ADEM kursiyerleri, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan toplam 100 kadın katılım sağladı.

Program kapsamında IPARD konusunda görevli TKDK uzmanları bilgi paylaşımında bulundu. Katılımcılara; IPARD desteklerinden nasıl faydalanılacağı, proje başvuru süreçleri, uygun harcama kalemleri ile teknik ve mali raporlama süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Muhabir: Haber Merkezi