Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak ve mevcut çalışmaların etkinliğini değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri ile AR-GE Birimlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy başkanlık etti.

Toplantıda, ilgili birim sorumluları ve mesleki personel bir araya gelerek birimlerin yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi. Geçmiş dönem çalışmaları gözden geçirilirken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve iyileştirme planları da detaylı şekilde ele alındı.

İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına yürütülen hizmetlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Sahada yürütülen her çalışma kıymetli. Hem hizmet sunumunda hem de yeni projelerde nitelikli bir yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, birimlerin karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmeleriyle sona erdi. İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür toplantıların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi