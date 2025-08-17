Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nden hizmet alan özel gereksinimli bireyler, Tuzla Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’na katılarak hem eğlenceli hem de öğretici bir kamp deneyimi yaşadı.

24. dönem kamp programı kapsamında İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların ağırlandığı gençlik kampı, Çorum’dan gelen özel bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine büyük katkı sundu.

Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kamp boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapıldığı belirtildi. Katılımcılar; doğa yürüyüşlerinden yüzme aktivitelerine, el sanatları atölyelerinden takım oyunlarına kadar pek çok etkinliğe katıldı. Bu sayede hem eğlenceli vakit geçirildi hem de bireylerin özgüvenlerini artırmalarına olanak sağlandı.

Yetkililer, bu tür kampların özel bireylerin sosyal hayata katılımı ve bağımsızlık duygularının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını, katılımcıların kamp süresince gösterdikleri performans ve mutluluklarının programın başarısını ortaya koyduğunu dile getirdi.

