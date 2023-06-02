Özel Harekat Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami Türker, bir dönem eğitim gördüğü Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesinde kendi öğrencilik dönemi hatıraları ile başladığı konuşmasında, öğrencilere sevdikleri işi yapmalarını, her zaman azimli ve gayretli olmaları tavsiyesinde bulundu. Günümüzde tüm imkanların mevcut olduğunu hatırlattı.

Özel Harekatta görevli olanlarda manevi gücün, şehitlik duygusunun ve vatan sevgisinin üst seviyelerde olması gerektiğine dikkat çeken Türker, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Özel Harekat Daire Başkanı Türker, etkinlik sonrası yeni yapılan konferans salonunun açılışını İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş ile birlikte gerçekleştirdi.