3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile özel gereksinimli çocuklara ziyarette bulunan ve ziyaret sonrası çocukları İl Emniyet Müdürlüğü’nde ağırlamak istediğini dile getiren Pehlivan’ın daveti karşılık buldu.



Okul Müdürü Sabriye Esen nezaretinde Emniyet Müdürlüğü’ne gelen özel öğrencileri misafir salonunda ağırlayan İl Emniyet Müdürü Pehlivan, ikramların ardından bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Sohbet sonrası öğrencilere emniyet binası içerisindeki birimler gezdirildi. Binada bulunan sergi salonunda ise geçmişten bu güne polis teşkilatı ile ilgili kullanılan araç gereçlerle dönemlere ait kıyafetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Asayiş Şube Müdürü Mete Bayrak ve Toplum Destekli Polis Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen’de hazır bulundu.