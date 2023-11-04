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Bir hafta boyunca çalışarak, zor bir müsabakadan galip ayrıldıklarını vurgulayan Özcan, "İlk yarı 2-0 yenik duruma düştükten sonra devre arasında oyunculara, 'Siz bu değilsiniz. İçinizdeki cevheri çıkarmanız lazım.' diyerek motive ettik. Bu şekilde sahaya çıkardık. Biz onlara çok inanıyoruz, onlar da elinden gelenin en iyisini yaptılar ve maç bu hale döndü." diye konuştu.

Oyuna 4-2-3-1 sistemiyle başladıklarını, 2-0 geriye düştükten sonra 4-4-2'ye döndüklerini, golleri bulduktan sonra 5-4-1 ile karşılaşmayı tamamladıklarını anlatan Özcan, farklı formasyonlarda oynayabilen oyunculara sahip olduklarını, bunun üzerine özel çalıştıklarını kaydetti.

Özcan, "Maçın içinde pozisyonlar var, bakmak lazım. Bunlar her hafta bize de oluyor. Eğer bize de yanlış bir şey varsa veya size yanlış bir şey olduysa bunun değerlendirilmesi lazım. Önemli bir galibiyet aldık. Bu, bizim dönüş maçımızdı. Bu maçı kaybetseydik şayet, farklı bir tarafa oynayabilirdik ama kazandığımız için yine play-off civarındayız. Artık farklı şekilde hazırlanıp, Bodrum maçını sahamızda kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.