Program kapsamında öğretmenler; 1. TBMM, 2. TBMM, Hacı Bayram Veli Camii ve Taceddin Dergâhı gibi tarihimizin önemli mekânlarını ziyaret ederek Cumhuriyet’in kuruluş dönemine dair bilgiler aldı.

Programın önemli duraklarından biri TUSAŞ oldu. Katılımcılar, Türkiye’nin millî havacılık ve uzay projelerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Mühendislerin milli muharip uçak çalışmaları, insansız hava araçları ve uzay sistemleri üzerine sundukları bilgiler büyük ilgi gördü.

Müdür Ender Özcan Özçakır, ziyaretle ilgili şunları ifade etti:

“TUSAŞ’ta mühendislerimizin neler başarabildiğini görmek, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gücünü yakından hissetmek gurur vericiydi. Bu tablo bize bir kez daha gösterdi ki eğitim, ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur. Dünya ile rekabet edebilen gençler yetiştirmenin onur verici bir sorumluluk olduğunu derinden hissettik.”

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İLE GÖRÜŞME

Öğretmenler Günü programı kapsamında Bakan Yusuf Tekin ile yapılan görüşmede eğitimde kalite, öğretmen motivasyonu ve yeni eğitim vizyonu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ PROGRAMI

Etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü buluşması ile devam etti. Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerin katıldığı programda mesleğin değeri ve eğitimde yeni hedefler vurgulandı.

Müdür Ender Özcan Özçakır, “Eğitime bakışımın merkezinde insan, sevgi ve adalet bulunuyor. Öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaran, öğretmenlerimizi güçlendiren bir okul kültürü oluşturmaya devam edeceğiz. Bu program, ilimizin ortak eğitim vizyonunun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Ankara’da üç gün süren ziyaretler, Çorum’un eğitim vizyonunun ulusal düzeyde tanıtılmasına katkı sundu.